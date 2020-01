Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat pentru AGERPRES ca institutia se va sesiza din oficiu in cazul de la Ditrau, unde circa 200 de localnici au protestat fata de faptul ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi brutari din Sri Lanka. "In dimineata aceasta am discutat…

- UDMR a precizat joi ca nu accepta incitarea la ura impotriva unor oameni de alta culoare care vorbesc alta limba, referindu-se la emigrantii din Sri Lanka angajati brutari la Ditrau. In paralel, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) Csaba Asztalos explica ca comunitatea…

- UDMR a transmis, joi seara, ca nu poate accepta incitarea la ura împotriva unor oameni de alta culoare sau care vorbesc alta limba, cum sunt emigranții din Sri Lanka angajați brutari în Ditrau, județul Harghita, reprezentanții Uniunii facând apel la calm.Purtatorul de cuvânt…

- Scandalul izbucnit in comuna Ditrau, județul Harghita, este departe de a se fi incheiat, iar localnicii au fost convocați la o adunare populara pentru a decide soarta celor doi brutari veniți din Sri Lanka la munca.

- Localnicii din comuna Ditrau, județul Harghita, sunt chemați la o adunare populara, sambata. Satenii sunt suparați ca o brutarie a angajat doi emigranți din Sri Lanka și se tem ca aceștia vor crea probleme.Vezi si: Ludovic Orban il contrazice pe Ludovic Orban? Deciziile CCR 1.557/2009 și 1.431/2010…

- Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna…

- Piumal si Amahinda au 22, respectiv 49 ani, sunt brutari si au fost angajati cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la cea mai mare fabrica de paine din regiunea Gheorgheni. Patronii fabricii din Ditrau spun ca au vrut sa angajeze forta de munca locala, atat din Harghita cat si din…

- Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna…