Guvernul adopta un proiect de act normativ care vizeaza protejarea victimelor accidentelor de vehicule prin reglementari noi. Guvernul Ciolacu va adopta in ședința de miercuri, 31 ianuarie, un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Documentul are ca obiectiv principal transpunerea in legislația naționala a prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 privind protecția persoanelor prejudiciate in accidentele de vehicule. Aceasta inițiativa are in vedere instituirea unor mecanisme clare și eficiente pentru asigurarea despagubirilor…