ASUS dezvăluie laptopul Zenbook S 13 OLED, un model compact cu procesor Intel sau AMD ASUS a tinut pe 9 mai un eveniment important #PinnacleofPerformance, axat pe dezvaluirea de noi laptopuri Vivobook si Zenbook. Dintre Zenbook-uri se remarca modelul compact S 13 OLED, cu diagonala de 13.3 inch si menit sa concureze cu MacBook Air si alte laptopuri compacte. Cel mai impresionant lucru e faptul ca acest dispozitiv cantareste doar 997 grame. Aminteste de vremea lui ASUS B9 de la IFA 2019, dar in alt segment. Acest nou venit suporta procesoare ce ajung pana la un AMD Ryzen 7 6800U, in vreme ce versiunea cu ecran rotativ Zenbook S 13 Flip OLED creste greutatea cu cateva zeci de grame… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

