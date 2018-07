Asumă-ţi păcatele, nu te mai amăgi cu virtuţi Gresit intr-o abordare precum cea amintita mai sus este ca toata ravna se centreaza pe increderea ca orice om poate cultiva virtutile - si c-ar fi suficient doar sa isi doreasca asta cu adevarat. Pierzatoare este aceasta centrare pe sinele nostru, aceasta nerealista incredere in propriile puteri, in vointa noastra. De aceea, diavolul ne si indeamna, pe nevazute, sa ne propunem cat mai multe lucruri duhovnicesti, sa avem ravna (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

