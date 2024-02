Stiri pe aceeasi tema

- Dan Ciotoi, cunoscutul cantareț al trupei Generic, a impartașit recent o poveste cutremuratoare despre modul in care a descoperit ca sufera de cancer la colon și peripețiile intampinate in procesul diagnosticului și tratamentului.

- Un barbat in varsta de 41 ani a fost omorat, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un hotel din județul Dambovița. Barbatul este din Targoviște și intre acesta și persoanele suspectate de crima ar fi izbucnit un conflict spontan. UPDATE: Victima ucisa in urma incaierii din noaptea de sambata spre…

- Poliția londoneza a anunțat zilele trecute indeplinirea cu succes a doua operațiuni in urma carora au fost arestate 31 de persoane care talhareau noaptea turiști și persoane „vulnerabile” ori aflate in stare de ebrietate, in special in cartierele West End și Soho. Astfel, agenții de poliție s-au plimbat…

- Dan Ciotoi, celebrul solist al trupei Generic, le-a dat emoții uriașe, celor dragi, zilele trecute, cand a fost supus unei complexe intervenții chirurgicale, care practic i-a salvat viața. Artistul vine insa cu vești bune, pentru fanii lui, in exclusivitate pentru Playtech Știri. A fost mutat in salon,…

- PREGATIRI… Primaria Husi va organiza din nou in acest an o petrecere in strada, in noaptea de Revelion. In acest sens, executivul solicita Consiliului Local aprobarea unei sume din bugetul public. Este vorba despre 36.500 lei, bani care nu sunt nici prea multi, dar nici prea putini, pentru ca reprezentantii…

- Indragitul artist Dan Ciotoi se confrunta din nou cu probleme de sanatate, dupa ce a a ajuns pentru a treia oara la spital, in ultimii cinci ani. Faimosul cantareț a suferit deja doua intervenții chirurgicale, iar acum se afla din nou in ingrijirea medicilor. Artistul a transmis ca nu poate raspunde…

- Cadavrul unei femei din Arad, decedata in 2020 in spital cu diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat vineri dimineața, la trei ani de la deces, in urma unei sesizari penale depuse de familia pacientei. Ancheta vizeaza suspiciunea ca tratamentul aplicat ar fi fost greșit, argumentandu-se ca pacienta…