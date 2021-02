Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica s-a intarit cu „numarul 6” dorit de Dan Alexa dupa esecul din testul cu CSM Resita. Mijlocasul Ionut Cioinac a sosit la alb-violeti de la „defuncta” Turris Tr. Magurele, grupare cu care a fost aproape de promovare vara trecuta. Mijlocasul central a avut multe aparitii si la nivelul elitei,…

- ASU Politehnica a castigat cu un scor categoric primul joc de pregatire din noul an. A fost 6-1 cu Pobeda Star Bisnov, grupare de Liga a IV-a din Dudestii Vechi, care in ultima perioada a fost inactiva din cauza coronavirusului. La alb-violeti a debutat si proaspata achizitie din Serbia – Pavle Radunovic,…

- ASU Politehnica a facut inainte de sarbatori prima achizitie a iernii. Alb-violetii l-au inregimentat pe fundasul central Cristian Bocsan, fost component al lui ACS Poli care in ultimele doua sezoane a jucat la CSC Ghiroda, in Liga a III-a. Bocsan va implini 26 ani in ianuarie 2021 si se poate spune…

- ASU Politehnica a avut astazi ultima „miscare” din 2021. Dan Alexa a vrut sa vada la treaba pustii de perspectiva ai clubului alb-violet si acestia au fost testati intr-un joc-scoala in compania divizionarei C din Ghiroda. Tehnicianul celei mai bine clasate banatene si la finele lui 2020 si-a exprimat…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…

- In urma deciziei Comitetului Executiv al FRF din 30 octombrie 2020, prin care a fost programat startul Ligii 2 feminin, a fost stabilit si programul primelor etape din luna noiembrie.Meciurile se vor disputa in sistem tur-retur-tur, rezultand astfel un total de 12 meciuri pentru fiecare echipa. Iata…