Astronauții primei misiuni în întregime private a ajuns pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) Echipajul primei misiuni in intregime private pe Statia Spatiala Internationala (ISS) a sosit sambata la avanpostul orbital dupa un zbor de peste 20 de ore, dupa cum au aratat imagini in direct transmise de agentia spatiala americana NASA. Calatorii spatiali s-au confruntat cu o asteptare neplanificata de aproximativ 45 de minute la o distanta de 20 de metri de ISS din cauza unei probleme la o camera video necesara pentru manevra de andocare, relateaza DPA. Misiunea Ax-1 a decolat vineri de la Cape Canaveral, in Florida, la bordul unei capsule spatiale Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

