- ADVERTORIAL. Un eveniment „astronomic” de proporții va avea loc in perioada 11 - 20 iunie 2021, in Iulius Gardens. Planeta Pamant va putea fi vazuta apropiindu-se de Timișoara și va fi intruchipata in Gaia, instalația spectaculoasa de lumina a artistului britanic Luke Jerram. Lucrarea este o reproducere…

- Polițiștii au inchis o zona din centrul Timișoarei, dupa ce angajații unui birou de executor judecatoresc au anunțat la 112 ca simt un miros ințepator in cladire, relateaza site-ul local Timiș Online.O persoana a suferit un atac de panica, menționeaza Opinia Timișoarei. Potrivit sursei citate, ISU Banat…

- Timișorenii au reciclat, la finalul lunii aprilie, 1.760 kg de echipamente electrice și electronice in cadrul acțiunii „Timișoara recicleaza”. Principalele obiecte aduse la centrul din Iulius Town au fost televizoarele vechi, urmate de cuptoarele cu microunde. Campania derulata in parteneriat cu Ecotic…

- Timișorenii au stat și la coada, iar mulți au mers și noaptea sa se vaccineze anti-Covid. Daca in prima noapte au trecut pe la „maraton” puțin peste 300 de oameni, in a doua noapte numarul lor a fost ceva mai mare, pentru ca duminica sa scada la loc, scrie tion.ro Duminica, puțin dupa miezul nopții,…

- Campania fara precedent pusa la cale de medicii din Timișoara este una de succes, chiar daca nu s-a atins ținta dorita de organizatori. Peste 6.700 de oameni s-au vaccinat anti-Covid la Maratonul Vaccinarii, desfașurat timp de trei zile și trei nopți la Centrul Regional de Afaceri, cu peste 500 de voluntari.

- Lectorul universitar Orlando Balas a anuntat miercuri aparitia noului sau volum de versuri, intitulat "Terra 2.0", "una dintre primele carti de literatura pro-natura publicate in Romania", afirma autorul lingvist, ce va iesi de sub tipar vineri, la Editura Brumar din Timisoara, unde ii va aparea in…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului fac zilnic verificari cu privire la modul in care sunt gestionate deșeurile in Timișoara. Agenții efectueaza verificari atat in privința colectarii deșeurilor și existența contractelor cu societatea de salubrizare la persoane fizice și juridice,…

- Printre asociatii doctorului Bratila se numarau sotia fostului premier Teodor Stolojan, Elena Stolojan, Gheorghe Hogas, fost colonel SIE - Divizia Statele Unite si Dumitru Dragomir, celebrul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal. Iar printre actionari, evident, Societatea Naționala a Tutunului Romanesc.In…