Astrid S lanseaza piesa “Dance, Dance, Dance” Piesa “Dance, Dance, Dance” este prima piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei, ce urmeaza sa fie lansat. Impreuna cu piesa, artista norvegiana Astrid S lanseaza si un super videoclip. Infuzat cu influente retro si vocea recognoscibila a lui Astrid, “Dance, Dance, Dance” este o prima imagine a mult asteptalului sau prim album. “Dance, Dance, Dance” este prima piesa de pe albumul meu de debut. Am scris-o intr-o perioada in care puneam la indoiala tot ce faceam si ma distantam de prieteni si familie. Probabil as fi putut sa evit aceste emotii daca as fi vorbit cu un prieten despre asta,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

