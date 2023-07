AstraZeneca, venituri in trimestrul al doilea de 11,4 miliarde USD Producatorul de medicamente anglo-suedez AstraZeneca a inregistrat, vineri, profituri și vanzari mai mari decat așteptarile in al doilea trimestru, deoarece o performanța puternica a medicamentelor sale de succes impotriva cancerului a contribuit la compensarea pierderii vanzarilor de vaccinuri COVID-19. AstraZeneca a inregistrat un profit ajustat de 2,15 USD/acțiune, in creștere cu 25% și depașind estimarile de 1,98 USD/acțiune. Astfel, venitul total al companiei in cel de-al doilea trimestru al anului in curs a fost de 11,4 miliarde USD, depașind estimarile analiștilor, de 10,97 miliarde USD,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de aparare din SUA au reusit sa transforme cererea de sisteme de aparare aeriana, rachete si alte arme in comenzi, datorita razboiului din Ucraina si cresterii tensiunii in relatiile dintre SUA si China. Armele Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele…

- La aniversarea a 26 de ani de la retrocedarea Hong Kongului Chinei de catre Marea Britanie sambata, liderul din Hong Kong a declarat ca orasul trebuie sa se protejeze impotriva „fortelor distructive care se angajeaza intr-o rezistenta ascunsa”, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Potrivit lui…

- Pe parcursul anului 2022, 4 810 persoane au obținut venituri de peste un milion de lei, cifra fiind mai mare, in comparație cu anul 2021, cu circa 800 de contribuabili. Cea mai mare suma a venitului declarat de catre o persoana fizica a fost de 43,8 milioane de lei. Totodata, cea mai tanara persoana…

- Asia de Sud-Est, o regiune cu o populatie colectiva de 630 de milioane de persoane – jumatate dintre ei sub 30 de ani – este una dintre cele mai mari piete ale TikTok in ceea ce priveste numarul de utilizatori, generand peste 325 de milioane de vizitatori ai aplicatiei in fiecare luna. Dar platforma…

- Organizația Mondiala a Santații (OMS) vine cu cifre care evoca tragedia la scara globala provocata de pandemia de coronavirus: aproape 337 de milioane de viața pierduți din cauza Covid-19. Potrivit OMS, in doi ani de pandemie, coronavirusul, aparut in China la sfarșitul anului 2019, a costat 336,8 milioane…

- ”Pfizer ofera toate profiturile pe care le-am obtinut din Covid in ’21 si ’22 si ceea ce vom obtine in ’23 pentru a achizitiona tehnologie si produse care credem ca ne vor permite sa luptam impotriva cancerului”, a spus el, numind efortul producatorului de medicamente ca fiind urmatorul pariu de investitii.Produsele…

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Exporturile romanesti catre Marea Britanie au ajuns la 6,2 miliarde de lire sterline in 2022, in crestere cu 54,9% fata de anul precedent, arata datele Departamentului pentru Business si Comert din Marea Britanie."Comertul total cu bunuri si servicii (exporturi plus importuri) intre Regatul Unit…