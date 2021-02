AstraZeneca, profit mai mult decât dublu în anul pandemiei. Sunt așteptate creșteri mai mari ale veniturilor în 2021 AstraZeneca a obținut un profit mai mult decat dublu in anul pandemiei comparativ cu 2019 și se asteapta la o creștere mai mare a veniturilor in 2021. Nu se iau in calcul vanzarile de vaccinuri anti COVID-19. Producatorul farmaceutic britanic, in colaborare cu Universitatea Oxford din Anglia, au pus la cale un vaccin impotriva COVID-19. Joi, 11 februarie, AstraZeneca a raportat un profit de 3,2 miliarde dolari in anul pandemiei, mai mult decat dublu fața de 2019.Vanzarile grupului AstraZeneca au crescut cu 9% pana la 26,6 miliarde dolari, gratie noilor medicamente si a cererii pentru produsele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

