AstraZeneca a revizuit datele studiului din SUA. Vaccinul are o eficacitate de 76% în prevenirea COVID-19 Vaccinul anti-COVID produs de AstraZeneca are o eficacitate de 76% in prevenirea bolii simptomatice, transmite companie care a actualizat datele studiului clinic desfasurat in Statele Unite, informeaza Mediafax , care preia Reuters . Anterior, compania anuntase o eficacitatea de 79%, insa autoritatile puneau sub semnul intrebarii datele. Cele mai recente date vin dupa inregistrarea a 190 de infecții printre cei peste 32.400 de participanți la testele clinice desfașurate in SUA, Chile și Peru. Cifrele anuntate anterior erau calculate pe baza celor 141 de cazuri inregistrate in randul voluntarilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

