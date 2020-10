AstraZeneca a primit 486 de milioane de dolari pentru a dezvolta un tratament similar celui administrat lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, convenit in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump, este pentru dezvoltarea unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni Cobid-19, mai ales in cazul populatiei cu varste de peste 80 de ani, aflata in categoria de risc ridicat, a anuntat Departamentrul pentru…

- Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters. ”Exista o probabilitate rezonabil de buna ca…

- Statele membre UE vor achita o parte din despagubirile care ar putea fi solicitate in justitie ca urmare a efectelor secundare ale vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, potrivit termenilor unui acord care include conditii diferite fata de un alt acord…

- Bourla a spus in timpul unui interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de la CBS ca Pfizer ar trebui sa aiba principalele rezultate ale unui studiu clinic de faza finala, destinate Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite, pana la sfarsitul lunii octombrie. ”Daca FDA…

- Vaccinul pentru Covid-19 al companiei Moderna ar putea fi disponibil pentru utilizare pe scara larga pana la sfarsitul anului, au declarat luni oficiali ai companiei americane, dupa anuntarea inceperii fazei finale a unui studiu clinic pe 30.000 de participanti, pentru demonstrarea sigurantei si…

- In urma anuntului, actiunile Moderna au crescut cu 7,5 la suta, transmite agentia Reuters, citata de News.ro. Compania Moderna a primit aproape un miliard de dolari din partea Guvernului SUA, cu toata ca nu a mai lansat vreun vaccin pe piata. Autoritatile americane contribuie la finantarea…

- Pfizer si BioNTech primesc aprobarea Administratiei pentru Medicamente din SUA pentru a grabi dezvoltarea a doua potențiale vaccinuri pentru COVID-19 Doua vaccinuri candidate pentru COVID-19 ale Pfizer si BioNTech vor fi evaluate rapid de catre Administratia pentru Medicamente si Alimente din Statele…