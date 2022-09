Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Astra Film din Sibiu, care va avea loc in perioada 9-16 octombrie, prezinta o selectie a ceea ce este mai nou si mai valoros in filmul documentar romanesc al momentului. In total, vor fi proiectate 17 filme non-fictiune despre Romania reala, dintre care 14 vor putea fi vazute pentru prima…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca s-a pus problema exploatarii gazelor de sist in contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa, ca nu s-a discutat despre acest subiect. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 7.500 de noi cazuri COVID și 42 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Musicalul „Mamma Mia!“, una dintre cele mai apreciate productii de acest gen din lume, desemnat „spectacolul anului 2018” in Romania, va avea loc pe 28 decembrie 2022, la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 19.00, anunta organizatorii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- O femeie din Ucraina, refugiata in Romania din cauza razboiului, a fost operata de tumoare la san la Spitalul de Urgența din Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Organizatorii turneului de la Toronto au anuntat ca la competitia din perioada 8-14 august va participa si Serena Williams. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Fostul lider al PNL, Florin Cițu, susține ca Banca Naționala a scapat inflația de sub control, iar pana in anul 2024, Romania se va confrunta cu o rata a inflației cu doua cifre, ceea ce va genera efecte puternice in economie. Cițu arata ca soluția pentru a scadea rata inflației este la Banca Naționala…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, marti seara, ca exista pericol de accidente pe A 1, in zona viaductului Sacel, judetul Sibiu, dupa ce rosturile de dilatatie si-au marit spatiul din cauza caldurii. In zona au fost impuse restrictii de trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…