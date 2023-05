Astăzi, Theodor Andrei reprezintă România la Eurovision 2023. La ce oră și unde va putea fi văzut Theodor Andrei, reprezentantul nostru la Eurovision Song Contest, va urca in acesta seara pe scena grandiosului concurs de televiziune. Puștiul a carui calificare și prezența la preselecția naționala a starnit multe controverse, va intra in concurs pe poziția a treia in cea de-a doua semifinala. Show-ul de la Liverpool va fi transmis in direct de TVR1 (TVR Internațional și TVR +), de la ora 22.00. Reamintim ca marți, dupa prima semifinala Eurovision Song Contest, s-a calificat in finala Pasha Parfeni , reprezentantul Republicii Moldova, care a interpretat o piesa in limba romana. In urma votului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Eurovision 2023. Cea de-a 67-a ediție a competiției muzicale va avea loc in acest an in Marea Britanie. Romania este reprezentata in concurs de Theodor Andrei.Eurovision Song Contest este cea mai importanta competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai…

- Prim-ministrul Dorin Recean i-a primit la Casa Guvernului pe cei opt miniștri de externe din cadrul formatului de cooperare regionala „Nord Baltic 8”, din care fac parte: Estonia, Letonia, Lituania, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda și Danemarca. Șefii diplomațiilor au punctat ca vizita comuna „Nord…

- In ultimii doi ani, FINS a finanțat peste 200 de studenți din Europa, iar anul acesta este previzionata o creștere de cel puțin 50% a cererilor de finanțare. Valoarea totala a creditelor de studii acordata de FINS pana in prezent a ajuns la 4.000.000 EUR. Cererile de finanțare vin in proporție de 65%…

- Organizatorii Eurovision au anuntat, miercuri, ordinea intrarii in concurs a celor 31 de artisti care vor concura in cele doua semifinale, pe 9 si 11 mai, la Liverpool. Reprezentantul Romaniei, Theodor Andrei, va canta melodia "D.G.T. (Off and On)", al treilea in a doua semifinala.In prima semifinala…

- Organizatorii Eurovision au anuntat, miercuri, ordinea intrarii in concurs a celor 31 de artisti care vor concura in cele doua semifinale, pe 9 si 11 mai, la Liverpool. Reprezentantul Romaniei, Theodor Andrei, va canta melodia "D.G.T. (Off and On)", al treilea in a doua semifinala.In prima semifinala…

- Peste 4 milioane de copii s-au nascut in Uniunea Europeana in fiecare an in ultimele trei decenii, dar aceste cifre arata o tendința de scadere. In 2021 s-au nascut 4,09 milioane de copii, fiind a doua cea mai mica cifra din 1960 pana acum. Cea mai mica cifra a fost inregistrata in 2020, cand s-au nascut…

- Transplantul le permite pacienților care sufera de diverse insuficiențe sa primeasca un organ sanatos de la un donator. Aceasta procedura poate contribui la prelungirea și imbunatațirea vieții primitorilor și este adesea singura speranța pentru persoanele care au nevoie de un transplant. Din pacate…