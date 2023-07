Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au inceput sa mineze infrastructura critica in parțile ocupate ale regiunii Zaporojie, a informat primarul Melitopol, Ivan Fedorov, prin Telegram, pe 9 iulie.„Inamicul pune in pericol locuitorii teritoriilor ocupate”, a spus Fedorov. CITESTE SI 'Autoritațile iși fac calculele cinic'…

- In acest weekend, clujenii dornici de o ieșire in natura pot admira la Gradina Botanica „Alexandru Borza" din Cluj-Napoca o floare rara. Vorbim despre frumoasa floare de colți, raspandita in Munții Europei.„Puteți in aceste momente admira frumoasa floare de colți de pe stancariile noastre! Aceasta planta,…

- Soția lui Ilie Nastase (76 de ani), Ioana (46 de ani) este tare mandra de partenerul sau de viața. Bruneta a marturisit ca se bucura enorm ca din toamna, mai exact de pe 8 septembrie, soțul sau va putea fi vazut intr-un film documentar despre viața sa, potrivit click.ro. Ilie Nastase, unul dintre cei…

- De-alungul timpului s-au tot facut predicții despre sfarșitul lumii. In 2012, mayașii au prezis sfarșitul lumii, lucru care nu s-a adeverit. Pe parcurs, s-au facut și alte predicții despre acest eveniment nefericit. Bineințeles, și Isaac Newton a scris despre asta. Predicțiile privind sfarșitul lumii…

- Curtea de Apel Comrat urmeaza sa examineze luni, 22 mai, demersul Comisiei Electorale Centrale a Gagauziei privind confirmarea legalitații și rezultatelor alegerilor Guvernatorului UTA Gagauzia, și validarea mandatului de bașcan al Evgheniei Guțul. Ședința va incepe la ora 10:00, iar cererea va fi examinata…

- Sarbatorile zilei de 8 mai - Sfantul Apostol și Evanghelist Ioan/ Sfantul Arsenie cel MareOrtodoxeSf. Ap. si Evanghelist Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel MareGreco-catoliceSf. ap. si ev. Ioan; Fericitul Ieremia ValahulRomano-catoliceFer. Ieremia Valahul, calug.; Sf. Victor, m.Sfantul Apostol si Evanghelist…

- Cine sunt femeile mironosite?Femeile mironosite sunt cele care L-au insotit deseori pe Hristos in activitatea Sa si care au participat la evenimentele ultime din viata Mantuitorului: patimirile, rastignirea, moartea si punerea in mormant a Domnului. Tot ele sunt cele care au mers dis de dimineata la…

- Moaștele Sfantului Apostol Toma au fost aduse la Manastirea Pantocrator din Teleorman, iar credincioșii au venit in numar mare pentru a se ruga. In 1000 de ani, este pentru a doua oara cand moaștele Sfantului parasesc insula Patmos, din Grecia, in urma cu zece ani, acestea fiind duse in Cipru. Sfantul…