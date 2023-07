Astăzi, ploieștenii care stau la bloc rămân fără apă caldă N. D. Potrivit unui comunicat oficial transmis, ieri, de autoritațile locale, ploieștenii care stau la bloc vor ramane, astazi, fara apa calda, decizia fiind luata avand in vedere necesitatea realizarii unor lucrari la instalațiile societații de termoficare. ”Termo Ploiești S.R.L. anunța efectuarea unor lucrari de mentenanța la circuitul de termoficare interna din incinta CET Brazi in data de 04.07.2023. In vederea derularii acestor lucrari, alimentarea cu apa calda a municipiului Ploiești va fi sistata in intervalul orar 03:00 – 19:00. Manevrele pregatitoare acestei lucrari vor incepe de la ora… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

