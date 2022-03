Astăzi începe recensământul. Iată tot ce trebuie să faceţi pentru a vă autorecenza De azi, timp de doua luni - respectiv intre 14 martie si 15 mai - se desfasoara prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor: autorecenzarea. Colectarea datelor de la populatie nu doar ca are loc pentru prima data in format exclusiv digital, adica nu exista niciun chestionar de hartie, dar cetatenii pot, de asemenea in premiera, sa se autorecenzeze, adica sa completeze ei insisi documentul online. Cei care se tem ca nu se descurca in fata unui calculator, laptop, smartphone, tableta etc. pot cere ajutorul unui recenzor, care ii va asista la introducerea datelor. Asa cum a explicat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • Primariile prahovene au amenajat spatii speciale pentru autorecenzarea asistata • Persoanele salariate care participa la autorecenzarea online au dreptul la o zi libera de la serviciu Nicoleta Dumitrescu Astazi, 14 martie 2022, incepe autorecenzarea, ca prima etapa de colectare a datelor de la populație…

- Pe 14 martie incepe recensamantul populatiei si gospodariilor din Romania Foto: Agerpres. Începând din 14 martie, timp de patru luni, se colecteaza datele în vederea realizarii recensamântului populatiei si gospodariilor din România, o actiune care are loc…

- Incepand de luni, 14 martie, și pana pe 15 mai 2022, romanii se pot autorecenza in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor – RPL 2021. Autorecenzarea, prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL2021), presupune, in premiera pentru Romania,…

- La mijlocul lunii martie incepe un nou recensamant al populatiei si locuintelor. Va fi prima procedura de acest fel complet informatizata: nu vor mai exista chestionare pe suport de hartie, ci numai in format digital. Mai mult decat atat, iesenii - la fel ca toti ceilalti locuitori - isi vor putea completa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, dupa intalnirea cu Asociația Romana a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, ca are in plan crearea unei platforme de streaming pentru toate evenimentele pe care Primaria sau instituțiile din subordine le organizeaza, unde…

- Unitatile Judetene de Implementare a Recensamantului in cadrul Directiei Judetene de Statistica Iasi au desfașurat o perioada de proba anul trecut pentru a vedea valorile cu aproximatie. In judetul Iasi au fost incluse 15 sub-sectoare in Municipiul Iasi pentru mediul urban si 14 sub-sectoare in comuna…

- Primaria Municipiului Iași a incheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu un contract de finanțare nerambursabil in valoare de 1.493.535,49 lei, reprezentand 90% din valoarea unui proiect estimat la 1.659.483,88 lei pentru achiziția și montajul a opt stații de incarcare pentru vehicule electrice.…

- Primaria Municipiului Iasi a incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu un contract de finantare nerambursabil pentru achizitia si montajul a opt statii de incarcare pentru vehicule electrice. Statiile noi de incarcare pentru vehicule electrice vor fi amplasate pe bulevardul Independentei (parcarea…