Astazi incepe etapa a II-a a vaccinarii impotriva coronavirusului. Vor fi vaccinate persoanele peste 65 de ani, cei cu boli cronice și angajații așa-ziselor domenii „cheie”. Tot astazi, la ora 10:00, se vaccineaza public și președintele Klaus Iohnnis, la Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. Populatia cu grad ridicat de risc inclusa in a doua etapa de vaccinare include adultii cu varsta peste 65 de ani si persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor…