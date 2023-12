Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie, ecoul timpului aduce in prezent ecouri ale unor decizii și realizari care au modelat cursul istoriei. In aceasta zi, s-au impletit momente cruciale ale diplomației, drepturilor omului și culturii, care au deschis noi orizonturi pentru Romania pe scena internaționala. Fiecare rasfoire…

- Pe parcursul anilor, data de 3 decembrie a devenit o fila marcanta in cronicile istoriei, incarcata de evenimente care au modelat destinul națiunilor și au influențat cursul dezvoltarii umane. In aceasta zi, ecourile trecutului resuna in domenii variate, de la consolidarea independenței administrative…

- Pe 29 noiembrie, ecoul timpului resuna puternic prin paginile istoriei, marcand momente de cotitura și decizii care au modelat lumea in care traim astazi. De la mișcari politice care au schimbat harta Europei pana la evoluții culturale ce au influențat tradițiile și media, aceasta zi sta marturie a…

- Pe 25 noiembrie, in cursul anilor, s-au intamplat evenimente marcante care au influențat cursul istoriei in diverse domenii, de la schimbari politice și sociale, pana la progrese in educație și sport. In aceasta zi, amintim de momente semnificative care au modelat istoria Romaniei și a lumii, precum…

- Astazi, 15 noiembrie, este o zi cu o semnificație deosebita in istoria lumii și a Romaniei. De la marile realizari tehnologice, precum lansarea primului microprocesor integrat din lume de catre Intel Corporation in 1971, pana la momente cruciale ale istoriei culturale și politice romanești, cum ar fi…

- 30 octombrie este o zi cu o semnificație istorica profunda, marcand evenimente importante care au modelat lumea așa cum o cunoaștem astazi. De la intemeierea orașului Antinoupolis de catre imparatul Hadrian in anul 130, pana la tragedia care a zguduit Romania in 2015, cand un incendiu devastator a izbucnit…

- Exista dezacord cu privire la ce trebuie sa fie controlat, cum și de catre cine. Locul deșfașurare va fi pitoresc: o construcție din secolul al XIX-lea la nord de Londra, care in timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost casa unui pionier al informaticii, Alan Turing , echipa sa de spargere a…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent "de neconceput" pentru țara sa, afirmand totodata ca nu are nimic de-a face cu Bulgaria și Romania, transmite agenția de presa bulgara bta. Oficialul austriac a mai spus ca "Spațiul Schengen trebuie…