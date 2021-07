Stiri pe aceeasi tema

- Romania, atacata de “Bestia Africana”. Cel mai mare val de canicula si praf saharian a patruns in țara. Romania se afla, in acest moment, sub cod galben și cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Și asta din cauza unui val de caldura, numit ”bestia africana”. ”Aceasta masa de aer…

- Meterolorii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va fi ridicat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri galben și portocaliu de canicula pentru astazi, 13 iulie, și maine, 14 iulie. Codul galben vizeaza un val de caldura, disconfort termic accentuat și canicula. Potrivit ANM, valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare…

- N. Dumitrescu Dupa ce, in noaptea de marți spre miercuri, precipitațiile abundente au facut ravagii și in județul Prahova, in urmatoarele zile vor fi semnalate alte aspecte negative legate de vreme, de data aceasta fiind vorba despre temperaturi foarte ridicate. De altfel, ieri, Agenția Naționala de…

- Vestul Romaniei va fi sub cod roșu de canicula. Maine și vineri, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș valul de caldura se va intensifica, iar temperaturile vor ajunge pana la 41 de grade Celsius. Deja cele 7 județe sunt sub cod portocaliu de canicula. Climatologul…

- Meteorologii au emis un Cod Roșu de canicula in Vestul țarii, unde termometrele vor indica 41 de grade Celsius.Joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute…

- Meteorologii au emis primul COD ROȘU de canicula din aceasta vara, care va afecta șapte județe in urmatoarele doua zile. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra…

- Un val de caldura pune stapanire de astazi pe Romania. Țara este sub avertizare de cod galben și cod portocaliu de disconfort termic, incepand de astazi, 23 iunie, pana pe 25 iunie. Dupa zilele de ploi torențiale, Romania este cuprinsa de un val de canicula. Județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor…