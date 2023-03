Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 8 martie 2023, de la ora 19.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral de excepție cu ocazia zilei de 8 Martie, sustinut de soprana Camelia BARBUȚA și de pianistul George RIZEA. Concertul este dedicat…

- La Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6) va avea loc sambata, 4 martie 2023, de la ora 18.00, un concert cameral de excepție, sustinut de mezzosoprana Claudia Codreanu și de pianista Diana Dembinski-Voda. In program sunt cuprinse lucrari de…

- In urma programului pilot de succes, proiectul de incluziune a unui grup de elevi proveniți din medii vulnerabile, finanțat de Fundația elvețiana HEKS-EPER Romania, se reia pentru inca un ciclu de trei ani. Proiectul cu denumirea Labour-market inclusion for disadvantaged young adults in Romania va fi…

- Partia de schi „Lorincz Zsigmond” din stațiunea Covasna se deschide astazi, la ora 15.00. Potrivit primarului Gyero Jozsef, va putea fi folosita doar partea inferioara. „Ne dorim sa deschidem partia de schi, la ora 15.00 (…). Este vorba despre partea inferioara a partiei (…). Ne-a ajutat, in acest sens,…

- Directia de Finante Publice Municipale Sfantu Gheorghe anunta ca sambata, 4 februarie, va avea program cu publicul intre orele 8:00 si 13:00 la sediul din str. Oltului nr. 2. In aceasta zi, locuitorii vor putea rezolva orice problema care este de competenta acestei institutii: plati de taxe si impozite…

- Asociatia HARIT din Sfantu Gheorghe ofera tinerilor peste 18 ani posibilitatea de a participa la un curs international de formare avand ca tema No Hate Speech, ce va fi organizat in luna martie in localitatea Wuppertal din Germania. Reprezentantii asociatiei au precizat ca scopul cursului este de a…

- Salvamont Argeș a intervenit duminica dimineața in Munții Fagaraș, catre Varful Moldoveanu, pentru evacuarea unui barbat ce a alunecat din poteca ce duce spre varf. Pentru ca elicopterele SMURD nu au putut zbura din cauza condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii montani au trebuit sa urce și sa coboare…

- UPDATE 3Elicopterul nu poate trece de Caineni, astfel ca operatiunea ramane exclusiv terestra.UPDATE 2Avem legatura cu un elicopter SMURD care incearca sa ajunga pe un traseu ocolitor, prin valea Oltului, pentru a aborda zona dinspre sud., transmite Salvamont Arges. UPDATE 1Actiunea este mult intarziata…