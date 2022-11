Numeroase gospodine au aflat deja cat de eficient poate fi acest truc. Cu siguranța daca vei pune o data aspirina in mașina de spalat rufe nu vei mai cumpara niciodata inalbitor. Aspirina in mașina de spalat, cel mai eficient inalbitor Industria detergenților și a produselor de curațenie a ajuns la o amploare uriașa. Daca in trecut nu existau prea multe variante de produse de acest tip, acum piața abunda de ele. Sub toate formele, cu parfumuri variate, selectate chiar pentru diferitele culori ale hainelor, produsele de spalare sunt și destul de piperate. Pentru a scapa de cheltuieli inutile trebuie…