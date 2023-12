Aspirina ajută în lupta contra cancerului O meta-analiza, publicata in British Journal of Cancer, susține ca aspirina are efecte benefice in lupta contra cancerului, mai precis limiteaza extinderea acestuia. Aceasta ampla cercetare se bazeaza pe 118 studii, realizate pe aproximativ un million de pacienți afectați de diferite tipuri de cancer. Autorii acestei analize de la Universitatea Cardiff estimeaza ca aspirina ar putea sa impiedice raspandirea metastazelor și sa scada complicațiile vasculare legate de cheagurile de sange. Aspirina, in doze mici, adaugata la tratamentul contra cancerului, a reușit sa ținteasca mecanisme biologice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

