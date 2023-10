80% dintre parinți afirma ca sunt de acord cu introducerea educației sexuale in școli. Asta pentru ca aceștia, in continuare, au dificultați cand trebuie sa vorbeasca cu copiii lor despre presiunea anturajului, pubertate, violența in cupluri și alte subiecte din sfera educației sexuala, arata un sondaj realizat de SEXUL vs BARZA. Asociația, in parteneriat cu Federația naționala de parinți (FNP Edupart) și Federația parinților și aparținatorilor legali din Romania (FePAL), organizeaza, gratuit, primul webinar pentru parinți despre educația sexuala a copiilor acestora. Evenimentul include și o conferința…