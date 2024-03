Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Chișinau, Ion Ceban, se afla intr-o vizita de lucru la Strasbourg, acolo unde, impreuna cu alți reprezentanți din CALM, participa la Congresul Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei. „In cadrul vizitei avem programate mai multe ședințe și intrevederi”, a menționat edilul,…

- Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Educație a municipiului Chișinau, califica declarațiile premierului Dorin Recean cu referire le grupele cu program prelungit drept mincinoase și susține ca a considerat necesar sa-i dea o replica, „fiindca este inadmisibil sa prostești lumea chiar in halul…

- Din august 2024, numarul statelor de personal in școli va fi in conformitate cu numarul de elevi pe care ii are instituția respectiva. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primariei municipiului Chișinau, Andrei Pavaloi, a menționat ca este vorba despre un ordin emis de Ministerul…

- In cursul acestei zile, conform informațiilor de ultima ora, tavanul unei scoli din Sibiu s-a prabușit peste elevi, intr-o clasa. Conform autoritaților, ISU intervine de urgența. In timpul orelor, tavanul unei scoli din Sibiu s-a prabușit peste elevi The post Tavanul unei scoli din Sibiu s-a prabușit…

- Primarul general, Ion Ceban, anunța ca CSE Chișinau a constatat situație excepționala in domeniul educației și ilegalitate in ordinele ministrului Educației in cazul Șefului Direcției Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi. „Aceste acțiuni, dar și multe altele facute de PAS, nicidecum nu pot fi…

- Viorica Negrei ii va lua locul lui Andrei Pavaloi la șefia direcției Educație a municipiului Chișinau, a anunțat ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun, la emsiunea Rezoomat de la Rlive TV. „O sa numim o persoana din rindul directorilor adjuncți. O sa o numim pe doamna Negrei, care e la fel…

- Circa 200 de voluntari vor monitoriza corectitudinea desfașurarii examenelor de clasa a IX-a in anul 2024, in opt raioane din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de Dan Perciun, Ministrul Educatiei si Cercetarii. „In acest an, in 8 raioane, vom prezenta la inceputul lunii februarie, cel mai probabil,…

- Elevii care iși fac studiile in instituțiile de invațamant din mun. Chișinau vor recupera orele din zilele de 9 și 10 ianuarie, declarate libere de catre Comisia pentru Situații Excepționale a capitalei, in contextul condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost facut de Andrei Pavaloi, șef al Direcției…