Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, marti seara, ca turcii de la Alsim Alarko servesc ”baclavale” pe Autostrada A0 Sud, unde finalizeaza doar ”vreo 10 km amarati” intre DN5 si DN6.”Baclavale da, autostrada ba. Din cei 33 de kilometri scadenti anul acesta pe Autostrada A0 Sud, turcii de la Alsim…

- Izolarea sociala a ajuns sa fie tratata cu ajutorul inteligenței artificiale. Persoanele care se confrunta cu probleme de socializare și de afecțiune au inceput apeleaza la aplicațiile dezvoltate in acest sens. In acest caz se afla și Craig. Barbatul din statele Unite ale Americii a povestit ca in momentul…

- UPDATEVictima era o femeie in varsta de 30 de ani și, conform localnicilor, era mama a doi copii. Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, femeia se afla pe trecerea de pietoni, trecuse de camion, dar șoferul nu a avut rabdare sa se indeparteze, a accelerat și a „prins-o” sub roțile camionului. Accidentul…

- Masina cu romani, in matsarier pe o autostrada din Italia. Trei romani care s-ar fi aflat in interiorul unui Jeep Renegade au fost surprinsi de un motociclist in timp ce goneau pe autostrada in marsarier, in tandem cu restul masinilor. La volanul masinii, care se afla pe centura ocolitoare a orasului…

- Fostul premier Florin Cițu a afirmat, vineri, despre actualul premier Marcel Ciolacu, ca, in ciuda faptului ca acesta nu face reforme, vrea sa creasca taxele. Restul sunt minciuni, a spus Cițu. „Ciolacu minte cum respira. Pe toata lumea”, a scris Cițu intr-o postare pe contul sau de Facebook. Fostul…

- „Am aprobat astazi in CTE CNAIR indicatorii tehnico-economici necesari lansarii licitatiei pentru constructia sectiunii II a Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt (A8)! Sectiunea Miercurea Nirajului — Leghin va avea o lungime totala de 159,2 km, iar traseul acesteia va include: – 5 noduri rutiere…

- In toamna, Romania ar putea avea peste 1.000 de km de autostrada. Totuși, conform celor de la Asociația Pro Infrastructura, borna ar fi putut fi atinsa mult mai repede. Este vorba despre cei 13,55 km din „muzeul” dintre Nușfalau și Suplacu de Baracu, care ar fi putut fi dați in folosința mult mai repede.…

- Medicii de familie sesizeaza ca platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS) are o rata de erori de 25%-30%, deși Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a transmis ca ”funcționeaza in parametri optimi”. Dupa ce in luna iulie sistemul informatic a fost practic inoperabil, CNAS a anunțat,…