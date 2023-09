”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a realizat, cu sprijinul membrilor si partenerilor care promoveaza si vand Litoralul romanesc, un studiu privind sezonul estival 2023, venind si cu propuneri pentru ca sezonul 2024 sa fie mai bun. In primul rand, vorbim de un sezon 2023 mai bun decat 2022, dar inca sub nivelul anului 2019”, anunta ANAT. Reprezentantii patronatului spun ca sezonul a inceput promitator, insa rezervarile s-au diminuat semnificativ in lunile iulie si august. ”Cu toate ca preturile au crescut cu 10-20%, bugetul s-a mentinut la un nivel scazut din cauza reducerii duratei…