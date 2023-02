Consiliul Director al Asociatiei ”Impreuna pentru A8” sustine, intr-un comunicat, ca, avand in vedere ”derapajele” din ultima perioada, Catalin Urtoi nu mai are nicio calitate in Asociatia ”Impreuna pentru A8”. ”Precizarea este necesara, avand in vedere ca zilele trecute domnul Catalin Urtoi a fost numit in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR). Cativa sustinatori continua sa ii atribuie dlui Urtoi – fie din rea-vointa, fie din nestiinta – o calitate pe care nu o mai are, si anume de vicepresedinte al asociatiei noastre”, au precizat reprezentantii Asociatiei…