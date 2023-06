Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului „Cetațenie activa intr-o lume digitala”, Cod SIPOCA 1084/ Cod MySMIS2014+ 151411, implementat de ASOCIAȚIA GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, se vor orga

- FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA Rata mortalitații infantile ramane o problema in Romania, iar in mediul rural cifrele sunt alarmante. Spre exemplu, in…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii impreuna cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei ADR au lansat astazi aplicatia mobila ROeID.Aplicatia ofera o modalitate noua de gestionare a conturilor pentru serviciile publice, toate serviciile digitale fiind accesibile printr un singur login.Practic,…

- Politia Romana si Asociatia "Telefonul Copilului", cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, au lansat o campanie nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor, respectiv a intentiei copiilor de a fugi de acasa din diverse

- Joi, ora 16.00, la Clubul Diplomatic din București, a avut loc lansarea celei de-a șaptesprezecea carți a Marinei Almașan, „In cautarea lui Moș Craciun – Jurnal de calatorie in Finlanda”. Prima ieșire in lumea cititorilor a acestui ultim volum a adunat public din toate domeniile – cultura, muzica, teatru,…

- Un studiu derulat de Asociația GO-AHEAD a masurat gradul de informare, utilizare și satisfacție a cetațenilor Sectorului 4 cu privire la serviciile electronice puse la dispoziție de administrația locala, rezultatele cele mai importante aratand ca:

- S-a lansat ICI D|SERVICES - un spatiu in care institutiile publice pot propune modele pe care sa le promovezeInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti a lansat, miercuri, in cadrul Critical Infrastructure Protection Forum, prima platforma institutionala europeana…

- Universitatea Ecologica din București, Inițiativa Ecologista Europeana, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania și Asociația pentru Dezvoltare Regionala și Politici Europene au organizat evenimentul central al Green Earth Week: Ziua Pamantului 2023,