Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Prețurile de pe piețe pentru gazele tranzacționate acum cu livrare in sezonul rece au ajuns la noi maxime istorice, in Romania și in Europa. Ultimele tranzacții facute la Bursa Romana de Marfuri pentru gazul cu livrare in sezonul rece au depașit cu mult nivelul de 500 de lei/MWh,…

- Prețul gazelor naturale care urmeaza sa se livreze in iarna 2021/2022, prezinta in ultimele doua zile o creștere de 71 lei/MWh (adica 20%) pe Bursa Romana de Marfuri (BRM), fapt generat de panica din randul furnizorilor, urmare a deficitului de gaze naturale care se prefigureaza in acest moment pentru…

- Producatorul roman de tractoare IRUM Reghin anunta lansarea unei noi generatii de utilaje forestiere - TAF 690, informeaza Asociatia Forestierilor din Romania (ASFOR), intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Noul TAF 690, ce va fi prezentat oficial pe data de 1 octombrie, cu ocazia…

- Asociatia Forestierilor din Romania (ASFOR) organizeaza, pe 1 octombrie 2021, o serie de evenimente dedicate Zilei Forestierului."Ziua Forestierului este sarbatoarea celor care au grija de paduri și aduc lemnul in casele noastre. De la leaganul copilului, la grinzile acoperișului de casa sau ...

- Asociatia Forestierilor din Romania (ASFOR) organizeaza, pe 1 octombrie, o serie de evenimente dedicate Zilei Forestierului. Potrivit unui comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES, Ziua Forestierului va fi sarbatorita la Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala a Forestierilor…

- Prețul gazelor a EXPLODAT: Creștere cu peste 30% intr-o luna. A depașit 300 de lei/MWh Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu…

- Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu și lung, gazele cu livare in octombrie au un preț de 307 lei/MWh, cele cu livare in noiembrie,…