Asistentă medicală, reținută! Ar fi furat bani și bijuterii de la pacienți O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice. Femeia se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din unitati sanitare. Polițiștii din Deva au identificat o femeie care, in calitate de asistenta medicala, ar fi intrat in contact cu diferite persoane vulnerabile. „Profitand de faptul ca persoanele in varsta nu au apartinatori care sa se ingrijeasca de ei, se oferea sa le faca diverse cumparaturi. Ulterior externarii, le administra tratamente la domiciliu, in schimbul unor sume de bani”, a transmis IPJ Hunedoara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 iunie 2023, o asistenta medicala din Deva a fost luata in custodia poliției, fiind acuzata de furt de bani sau bunuri de la persoanele varstnice pe care pretindea sa le ajute, in schimbul unor sume de bani, dupa externarea lor din spitale. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Deva,…

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice pe care se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din unitati sanitare.”La data de 15 iunie 2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei…

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice. Femeia se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din unitati sanitare. Polițiștii din Deva au reusit identificarea unei femei care, in calitate de asistenta medicala,…

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice pe care se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din spital, scrie News.ro.Intr-un comunicat transmis de IPJ Hunedoara, se precizeaza ca pe 15 iunie 2023, polițiștii…

- Persoana banuita de comiterea unor infractiuni de furt calificat, retinuta preventiv de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Deva La data de 15 iunie 2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Deva, cu…

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce a furat bani și bunuri de la persoanele varstnice pe care se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce acestea erau externate din unitati sanitare. ”La data de 15 iunie 2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul…

- O asistenta medicala a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiștii din Hunedoara dupa ce ar fi furat bani și alte bunuri din locuințele unor pacienți carora le administra tratamente. Potrivit IPJ Hunedoara, joi, politistii au identificat o femeie care, in calitate de asistenta medicala, ar fi intrat…

- La data de 25 martie 2023, in jurul orei 19:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata fizic de un tanar. La fața locului, politistii au identificat o femeie in varsta de 59 de ani, din municipiul Deva, care a relatat faptul ca in urma unui…