Mai mulți bărbați au fost reținuți, în urma unui scandal violent. Un bărbat este dat în urmărire națională La data de 3 februarie 2024, in jurul orei 06.00 Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada I.L. Caragiale, din Deva, in zona unui local de alimentație publica, patru barbați din municipiul Deva, in varsta de 53, 46, 42 și 34 de ani, pe fondul consumului de alcool, au fost implicați intr-un conflict spontan, aplicandu-și reciproc lovituri.

In cel mai scurt timp, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au efectuat verificari, in cauza fiind intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul infracțiunii de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

