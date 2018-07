Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Targoviste, Elena Firoiu, a declarat, marti, pentru News.ro, ca a fost declansata o ancheta interna dupa ce in spatiul public au aparut imagini filmate in unitate, in care se vede o asistenta care bruscheaza un bebelus.

Pe imaginile publicate pe Facebook se vede cum o femeie cu halat roz tranteste un copil foarte mic, in timp ce il hraneste cu biberonul.

Imaginile sunt filmate dintr-un salon alaturat, iar asistenta ridica nou-nascutul, tinandu-l de un brat, apoi il tranteste pe pat de mai multe ori.

O ancheta a fost…