- Un prim caz de infencție cu noul coronavirus a fost confirmat in municipiul Arad, a anunțat pe contul sau de Facebook, primarul Aradului, Calin Bibarț. The post Primul aradean diagonosticat cu coronavirus, adus la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat ca el si fiica sa, Laura, au primit fiecare primul test negativ pentru coronavirus. Medicii urmeaza sa le faca al doilea test, iar in cazul in care si acesta va fi negativ, cei doi vor putea fi externati din Spitalul de Boli Infectioase “Victor…

- "Cand se va incheia situația de urgența coronavirus, faceți o fapta buna pentru restul anului 2020. Petreceți-va vacanța in Romania, mancați in restaurante din Romania. Dormiți in hoteluri din Romania. Vizitați locurile turistice din Romania. Cumparați produse Romanesti in magazinele Romanesti.…

- Fiica lui Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Ea a fost internata, alaturi de tatal ei, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Sotia edilului si baiatul lor au avut teste negative pentru coronavirus, potrivit news.ro.Primarul…

- Femeia depistata pozitiv la testul pentru infecția cu coronavirus și-ar fi pierdut cunoștința in avion, susține fosta ministra a Sanatații. „Toți pasagerii, cat și stuarzii de pe cursa Air Moldova 9U 480 Bologna Chișinau sosita la 11:29 trebuie urgent inregistrați, consultați și monitorizați, iar o…

- Un nou caz de infectare cu cornavirus a fost confirmat astazi, in județul Hunedoara. Este vorba despre o adolescenta de 16 ani, din Hunadoara, care a calatorit in același avion, in imediata proximitate a barbatului de 40 de ani, tot din Hunedoara, confirmat in cursul zilei de ieri cu infecție cu noul…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice infectarii cu noul virus. A fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase…

