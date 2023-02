Asistent medical de pe ambulanță, acuzat că a agresat sexual o fată de 17 ani Un asistent medical de pe ambulanta este acuzat ca a agresat sexual o fata de 17 ani. Fata sunase la 112 pentru ca avea simptome de raceala. Fata de 17 ani din comuna teleormaneana Pietrosani avea simptome de raceala și a decis sa sune la 112. La momentul sosirii echipajului, asistentul a dezbracat-o pe fata si a pipait-o in zona intima. „La data de 27 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei nr.12 Politie Rurala Zimnicea au fost sesizati de catre o femeie din comuna Pietrosani, judetul Teleorman , cu privire la faptul ca, in noaptea de 25/26 ianuarie, fiica sa in varsta de 17 ani ar fi primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul ”cascadoriei” este un tanar de 27 de ani, care, dupa cercetarile Poliției, s-a dovedit ca era baut. Joi, aproape de miezul nopții, pompierii și Poliția din Giurgiu erau solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut pe DN 5C, in localitatea Gaujani. Ajunse la fața locului, echipajele…

- O cearta iscata de la un loc de parcare nu s-a terminat prea bine pentru o femeie din Ploiești, care a fost snopita in bataie. Femeia se afla, acum la spital unde primește ingrijiri medicale. Femeia se afla alaturi de sora ei cand la un moment dat conflictul a degenerat, iar barbatul a inceput sa o…

- Un barbat din orașul Fresno, California, a fost arestat dupa ce și-a ucis cu brutalitate sora insarcinata și apoi i-a dat foc. Rebecca era insarcinata in 36 de saptamani cand a fost omorata, iar copilul nu a supraviețuit, deoarece a fost injunghiata in uter, informeaza Observatornews. Aaron Jamal Dudley,…

- Secene de groaza, in aceasta dupa amiaza, in Tulcea. Un barbat i-a taiat gatul cu drujba unui copil de 7 ani. Acesta spune ca totul s-a intamplat din greșeala. Echipajele sosite la fața locului au incercat sa salveze viața micuțului, dar a fost in zadar. In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au…