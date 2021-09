Stiri pe aceeasi tema

- "Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil - City Insurance. Milioane de oameni care si-au platit asigurarile obligatorii sunt, in prezent, afectati de fraudele in cascada generate de lacomia…

- Mesaj de ultima ora din direcția Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR). Iata ce transmit reprezentanții COTAR, intr-un comunicat de presa: ”► City Insurance a intrat in faliment, iar ceilalți asiguratori vor crește prețurile și cer modificare legislativa pentru…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance. "Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a proteja…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Guvernului interventia urgenta pentru a proteja asigurarile auto ale romanilor, dupa intrarea in faliment a celei mai mari companii de profil, City Insurance. "Solicitam Guvernului interventia urgenta pentru a…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, transmite, intr-o postare pe Facebook, ca va desfiinta, prin Ordonanta de Urgenta, administratorii speciali care ar trebui sa pregateasca pentru privatizare companiilor de stat. Potrivit acestuia, aceste functii au fost lansate in urma cu aproape 20 de ani, iar cei…

- La solicitarea Ministerulului Sanatatii si Ministerului Finantelor, Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), semnat la Bucuresti in 11 iunie 2021, aferent finantarii…

- BRD Groupe Societe Generale este una dintre cele cinci institutii de credit din Romania selectate de Ministerul Economiei in vederea implementarii schemei de ajutor de stat prevazuta de Ordonanta de Urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru indeplinirea…