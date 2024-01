Problemele locuitorilor din zona Cobadin – Fat Frumos – Ileana Cosanzeana au intrat in atenția primarului sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care face demersuri pentru a le rezolva. Prin intermediul unei postari pe Facebook, edilul anunța ca mai multe strazi din acea zona au fost asfaltate, iar mai multe parcari și trotuare asfaltate. ”Vremea ține cu noi, așa ca tragem tare pe șantier e! Astazi m-am cocoțat pe schele, am discutat cu locatarii direct la ferestre, am ținut cateva audiențe la marginea parcului Sebastian, iar in pauza de masa am gustat din pachețelele meșterilor. In zona Cobadin…