Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) susține ca firma de asigurari Euroins nu are bani in conturi și pagubiții care au caștigat procesele in instanța nu-și pot recupera sumele cuvenite. Informat despre aceasta situație in urma cu șase luni, vicepreședintele ASF, Cristian Roșu, a susținut ca, per total, firma ar avea bani. Sigur, dar nu in Romania. In prezent, romanii pagubiți au circa 200.000 de dosare in instanțe impotriva firmelor de asigurari, susține conducerea COTAR, citat de ziarul Național . Aproximativ 95% din banii incasați pe polițele RCA din…