Piata de asigurari a crescut, in 2021, cu aproximativ 24%, pana la 14,3 miliarde lei, ceea ce reprezinta cea mai mare creștere inregistrata in ultimii ani, a anuntat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, cu observația ca datele nu sunt auditate. Primele brute subscrise la finalul anului 2021 s-au ridicat la 14,3 miliarde de lei, aproximativ 2,86 miliarde de euro, in crestere cu aproximativ 24% fata de anul 2020. In componenta acestora, asigurarile generale au atins 11,63 miliarde de lei, in crestere cu 25,4% fata de 2020, iar asigurarile de viata au fost…