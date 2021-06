Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a companiei de brokeraj D.H. Broker de Asigurare si Reasigurare, precum si radierea acesteia din Sectiunea I si trecerea in Sectiunea II a Registrului intermediarilor principali. Conform unui comunicat al institutiei, in cadrul sedintei de miercuri, Consiliul ASF a aprobat proiectul regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in vederea consultarii publice. De asemenea,…