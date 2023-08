Așezări hunedorene incluse în „ruta satelor cu arhitectură tradițională” In pitorescul Ținut al Padurenilor din Munții Poiana Rusca, supranumit „ținutul dintre munți”, care cuprinde parți din Banat, Crișana și Țara Moților, mai exista sate vechi, cu doar cațiva locuitori, dar cu case ridicate de peste un veac, cu o arhitectura specifica acestei zone și o autentica atmosfera rurala romaneasca, in care se pastreaza vie […] Articolul Așezari hunedorene incluse in „ruta satelor cu arhitectura tradiționala” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

