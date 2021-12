Ascunși la mare vedere EUROPOL a publicat recent un document caruia i-a dat un titlu care innobileaza armia polițieneasca: ,,Ascunși la vedere”. Se vede ca instituția are printre cautatorii de nelegiuiți și spirite cu aplecari lingvistice speciale. Trec puțin cu vederea peste faptul ca aceștia s-au infruptat un pic (și) din titlul romanului ,,Ascuns la vedere”, semnat de cel […] Articolul Ascunși la mare vedere apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa punctul luat la Voluntari (acolo unde sambata, campioana CSM Targoviște a pierdut cu 3-2!) și victoria contra lui Dinamo, voleibalistele Științei Bacau au sperat intr-un rezultat bun și in etapa a cincea a Diviziei A1, pe terenul Rapidului Din pacate, Rapid s-a impus cu 3-0 (16, 19, 25), fructificand…

- In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 de ani, din județul Neamț, in timp ce se afla sub escorta polițiștilor din cadrul I.P.J.Neamț, in vederea introducerii in Arestul I.P.J.Bacau, a fugit. Persoana a fost adusa la I.P.J.Bacau pentru a fi introdusa in Centrul de Reținere și Arestare…

- Etapa a noua- ultima din octombrie- programata in campionatul bacauan al Ligii a IV-a s-a dovedit aprinsa. Multe goluri, cateva premiere, dar și unele surprize. In Seria 1, Voința Garleni și-a consolidat poziția de lidera grație celei de-a opta victorii obținute sambata, la Faraoani, pe terenul bacauanilor…

- La capatul unui meci entuziasmant, studentele pregatite de Florin Grapa au invins, sambata, pe Dinamo București, cu 3-1 (19, -23, 17, 22) OK, cantecul galeriei insoțea, in trecutul indepartat, victoriile handbalistelor de la Știința. Iata insa ca „Știința e ca o floare” se potrivește de minune și voleibalistelor…

- Dr. Oana Mihaela Secara, medic primar al Spitalului Municipal „Sfantul Ierarh dr. Luca ” Onești a spus, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca vaccinarea nu oprește pandemia, iar in spitale ajung „tot mai mulți vaccinați”. „Decidenții ar trebui sa ia in considerare ca la un moment dat pot fi intrebați…

- Glumea Dionisie ca, dupa ce au dat de gard dictatura simpla, aștia o sa bușeasca și dictatura militara. Sau macar pe cea militarizata, ca domnul general nu a fost uns, inca, premier. Dar intre CNSU și guvern treburile sunt atat de simple și comunicarea e atat de eficienta, incat una a semnat șeful Comitetului,…

- Bacauanca Nina Elena Manolache este caștigatoarea Trofeului celei de-a XI-a ediții a Festivalului de muzica Neghinița, desfașurat in weekendul care a trecut la Teatrul de Vara «Radu Beligan». Sub organizarea Fundației Teatrale Neghinița, festivalul a avut in juriu nume cunoscute ale muzicii romanești,…

- Cumpararea de incalțaminte pentru copii este adesea o sarcina dificila pentru parinți. Motivele sunt diferite, dar cei mai mici copii au circumstanța ca nu pot fi intotdeauna alaturi de mama și tata in alegere. Un alt factor este piciorul care crește rapid, ceea ce face dificila gasirea dimensiunii…