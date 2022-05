Asculta aici cele 4 remix-uri ale piesei Heal Your Soul – Manuel Riva x Alexandra Stan ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Conan Gray a lansat single-ul “Yours”, care va fi prezent pe albumul „Superache”, disponibil incepand cu data de 24 iunie. Conan a crescut așteptarea pentru album cu piesa „Memories”, lansata luna trecuta. Piesa a strans deja peste 19 milioane de stream-uri Spotify și 4 milioane de vizualizari pe YouTube. Publicatia…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…

- Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate…

- Din cand in cand, toți trecem prin momente grele. Cand totul pare ca se prabușește in jurul tau, tot ce iți trebuie este o mana care sa te ajute, poate chiar printr-o simpla mangaiere. Manuel Riva și Alexandra Stan s-au trezit, la un moment dat, intr-o serie de situații dificile, așa ca au decis sa…

- Diana Serban sau Serena, asa cum este cunoscuta in lumea showbiz-ului, este artista care a reusit sa ajunga in topurile internationale inca de la prima piesa lansata, „Safari”, ce continua sa creasca zilnic pe YouTube. In prezent, piesa are peste 222 milioane de accesari doar pe aceasta platforma.

- Platforma de streaming muzical Spotify se retrage din Rusia din cauza noilor legi emise de Kremlin privind companiile media. Decizia vine in contextul in care Instagram, YouTube, Google, Facebook și Twitter nu mai pot fi accesate din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- La o saptamana de la lansarea „Nights In Marrakesh“, Otilia vine cu o noua versiune a piesei, in colaborare cu Onur Betin și Mert Hakan, doi artiști cunoscuți din Turcia. O piesa dance, plina de mister și senzualitate, remixul de la „Nights In Marrakesh” cu siguranța iși va gasi locul in playlistul…