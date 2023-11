Centrul Aradului, închis circulației rutiere

Comunicat Primăria Arad. În vederea organizării în condiții de siguranță a evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României, Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil... The post Centrul Aradului, închis circulației rutiere appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]