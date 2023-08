Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Național al Bucovinei puteți vizita, in perioada 1 – 30 septembrie 2023, expoziția „Fotografisme", a artistului fotograf ieșean Eugen Harasim, deschisa in Foaierul Muzeului de Istorie.Titlul expoziției surprinde foarte bine intenția autorului de a capta in fotografiile ...

- Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Primaria Municipiului Suceava și Asociația EduMax va invita in perioada 17 – 20 august 2023, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la cea de-a XVII -a ediție a Festivalului de Arta Medievala „Ștefan cel Mare”. Peste 500 de cavaleri si domnițe din Turcia,…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza și in acest an manifestarea de tradiție LUME, LUME… HAI LA TARG!, in perioada 28 – 30 iulie, la Muzeul Satului Bucovinean. Pe ulițele muzeului va așteapta peste 100 de meșteri cu produse meșteșugite, creatori de obiecte artistice, hand made, anticari și producatori…

- Muzeul Național al Bucovinei gazduiește o expoziție de senzație cu zeci de lucrari ale pictorului Nicolae Grigorescu. Este vorba despre „NICOLAE GRIGORESCU – mereu surprinzator”, o expoziție monumentala la Muzeul de Istorie din Suceava, dupa 41 de ani de la prima și singura expoziție vernisata vreodata…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza, in perioada 1 – 31 iulie 2023, expoziția Atelierului de pictura icoana in maniera bizantina, atelier organizat de Muzeul Național al Bucovinei in perioada mai-iunie 2023. Vernisajul expoziției va avea loc sambata, 1 iulie 2023, ora 11, la parterul Muzeului…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza duminica, 2 iulie 2023, ora 17, vernisajul expoziției Nicolae Grigorescu – mereu surprinzator, care va avea loc la Muzeul de Istorie din Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 33. Vor fi expuse 77 de lucrari provenite de la șapte muzee din țara: Muzeul Municipiului…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita vineri, 23 iunie 2023, ora 13, in Foaierul Muzeului de Istorie pentru a participa la vernisajul expoziției de pictura „Prin Bucovina” a pictorului sucevean Dumitru Rusu. Prezinta critic de arta Delia Ioana Leizeriuc. Simezele gazduiesc 42 de lucrari, acuarele și…