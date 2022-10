Artiști care au murit de tineri Artiști care au murit de tineri reprezinta o tema de actualitate, deoarce in ultima vreme sunt mulți! De data recenta, un ultim „caz” ar fi rapperul roman Nosfe : s-a stins brusc din viața, la varsta de numai 37 de ani. Se pare ca totul se invarte in jurul cifrelor care conțin 7, in ceea ce ii privește pe artiști, inclusiv cei de talie internaționala. Unii dintre cei care au analizat acest „fenomen” – caci da, s-a transformat intr-un fenomen, vorbesc chiar despre existența unui blestem. Totul s-a accentuat la moartea cantaretei Amy Winehouse la 27 de ani pare sa actualizeze acelasi „blestem”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul publicat de Nosfe a șocat fanii. Un material facut public de cunoscutul rapper in urma cu trei luni de zile a atras atenția tuturor internauților, in lumina evenimentelor ce au avut loc in noaptea de sambata spre duminica, 16 octombrie. Artistul s-a stins din viața in propria sa locuința. Mesajul…

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.

- Marele actor roman de comedie Alexandru Arșinel originar din Dolhasca a murit astazi la virsta de 83 de ani. El s-a stins din viața pe patul Spitalului Universitar de Urgența unde era internat de doua saptamani. In ultima vreme marele actor s-a confruntat cu mari probleme de sanatate atat de natura…

- Un roman a murit in urma unui accident bizar petrecut in gradina zoologica din Oland, din Suedia, dupa ce a fost stapuns de coarnele unei antilope. Autoritațile au finalizat acum ancheta in acest caz și au stabilit pas cu pas cum s-a intamplat tragedia.

- Florin Hidisan, fost fotbalist la Universitatea Cluj, FC Arges și Pandurii Targu Jiu, a murit, duminica, la doar 40 de ani. El avea cancer la stomac, potrivit News.ro. Florin Hidișan a jucat 107 meciuri in Liga 1 și a marcat 7 goluri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un „mit” face ravagii de multa vreme printre fanii vedetelor. Totul a reinceput cand a murit artista Amy Winehouse, la varsta de 27 de ani. Potrivit adepților teoriilor conspirației s-a reactualizat acelasi “blestem” care a atins figuri legendare precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison si Kurt…

- La doua luni dupa ce Alex Belc a ridicat premiul pentru regie la secțiunea „Un certain regard” de la Cannes, lungmetrajul „Metronom” e din nou caștigator, de data asta al marelui premiu al secțiunii internaționale de la festivalul din Ierusalim. Zvacnirile pentru libertate ale unui grup de liceeni din…

- Dupa ce a ridicat, in urma cu doua luni, un premiu pentru regie in cadrul secțiunii Un certain regard, la Cannes, privirea regizorul Alex Belc urmarea cu entuziasm fiecare secvența care se scurgea din proiecția lungmetrajului „Metronom” intr-o piața plina din Cluj-Napoca, intr-o dupa-amiaza de final…