Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra pentru cultura romana: Criticul literar Nicolae Manolescu a decedat la varsta de 85 de ani Zi neagra pentru cultura romana: Criticul literar Nicolae Manolescu a decedat la varsta de 85 de ani Nicolae Manolescu, „cel mai important critic și istoric literar roman de dupa Al Doilea Razboi Mondial”,…

- Criticul și istoricul literar Nicolae Manolescu a murit sambata, la 84 de ani, relateaza Agerpres. „Nicolae Manolescu s-a stins din viața! Criticul, istoricul literar si eseistul avea 84 de ani și era președintele Uniunii Scriitorilor din Romania”, a anunțat Direcția Județeana pentru Cultura Valcea,…

- Criticul literar Nicolae Manolescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani, potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu care a publicat informația pe pagina sa de Facebook. Nicolae MAnolescu fusese internat vineri la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardiac.

- O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic și istoric literar Alex Ștefanescu – a scris pe o rețea de socializare scriitorul ... The post PIERDERE CULTURALA A murit criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu first appeared on Informatia Zilei .

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la 76 de ani. ‘O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa-l odihneasca’, a scris duminica, pe Fecebook, criticul Daniel Cristea-Enache. La randul sau, directorul Muzeului National…

- Criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu a incetat din viața la varsta de 76 de ani. Vestea a fost primita cu mare tristețe de catre criticul Daniel Cristea-Enache, care a deplans moartea cunoscutului istoric literar. A murit Alex Ștefanescu, critic și istoric literar „O veste care aduce tristețe…

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anunțul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache. „O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic și istoric literar Alex Ștefanescu. Dumnezeu sa-l odihneasca”, scrie Daniel Cristea-Enache pe Facebook.Alex…