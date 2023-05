Stiri pe aceeasi tema

- Cum și-a terorizat un barbat de 45 de ani din Alba, iubita cu 19 ani mai tanara: Gelozia l-a bagat in pușcarie Cum și-a terorizat un barbat de 45 de ani din Alba, iubita cu 19 ani mai tanara: Gelozia l-a bagat in pușcarie Un barbat in varsta de 45 de ani din Alba a fost condamnat la o pedeapsa de un…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani si opt luni de puscarie, vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea de Apel Brasov, afirma surse apropiate instantei. Sentinta este definitiva. Ramane de vazut daca Ionel Arsene este in tara sau a plecat in Italia asa cum s-a vehiculat…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani si opt luni de puscarie, vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea de Apel Brasov, afirma surse apropiate instantei. Sentinta este definitiva. Ramane de vazut daca Ionel Arsene este in tara sau a plecat in Italia asa cum s-a vehiculat…

- Gelu Oltean revine in grațiile șefilor din Servicii. Iubita lui, Vanesa Youness, condamnata la 3 ani de pușcarie cu executare pentru ca a luat și distribuit o mita de un milion de euro a fost scoasa din celula de doua judecatoare. Lia Savonea și Sabina Adomniței, doi judecatori cu conexiuni in lumea…

- Miercuri, 1 martie, orele 15:43, Secția 10 Poliție Rurala Gura Humorului a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi de catre Judecatoria Gura Humorului fața de un barbat de 30 ani din comuna Berchișești, condamnat la o pedeapsa de 2 ani și 6 luni…

- Frigiderul reprezinta o problema pentru cele mai multe familii din țara noastra.Dupa o anumita ora ar fi bine sa nu mai facem vizite la frigider și sa nu mai mancam atat de des. Astfel, un roman s-a gandit la o soluție ingenioasa, scrie ro-viral.video. Soluția lui da rezultate foarte bune dar a bagat…

- Imaginea sicriului unui roman mort ii va bantui multa vreme pe locuitorii din Brunsbuttel, un orașel din Nordul Germaniei. S-a intamplat vineri, 17 februarie, cand trecatorii au vazut cu ochii lor un sicriu exact in mijlocul unei șosele, cazut dintr-o mașina mortuara.

- Maria Ponomarenko, din Rusia, de profesie jurnalist, a fost condamnata la sase ani de inchisoare. Femeia va sta in spatele gratiilor pentru ca a scris pe Instagram despre bombardarea civililor din Mariupol, iar acest lucru a fost considerat de tribunalul rus drept "difuzare de informatii false".