Ars de viu într-o haltă CFR Un barbat din Targu Mureș și-a pierdut viața, vineri seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-o fosta halta de langa calea ferata din municipiu. Potrivit ISU Mureș, pe 12 noiembrie, in jurul orei 20, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la un imobil din Targu Mureș s-a produs un incendiu. La fața locului s-au deplasat polițiști, precum și echipaje din cadrul I.S.U. Mureș, procedandu-se la stingerea incendiului. „In interiorul imobilului a fost identificat cadavrul unui barbat de 56 de ani. Acesta a fost transportat la I.M.L Targu Mureș, in vederea efectuarii necropsiei, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

